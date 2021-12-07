Александр ПЕТРАКОВ: «Пока не знаю, как Украина будет играть с Шотландией»

Наставник уже приступил к изучению соперника

  • 07.12.2021 18:11
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  • 1 комментарий
Александр ПЕТРАКОВ: «Пока не знаю, как Украина будет играть с Шотландией»
© uaf.ua

Наставник Александр Петраков не согласен с теми, кто критиковал его реакцию на то, что в плей-офф отбора ЧМ-2022 Украине выпала Шотландия.

«Радость была естественной. А молодые ребята мне рассказывают, как я должен себя вести. Это мне неприятно. Мы набрали мало очков, у нас потенциально были сильнейшие соперники. Что касается Шотландии, то я уже три матча посмотрел. Хорошая команда с великолепным тренером».

«Мне понравилась эта команда. Я еще не решил, как мы будем играть. Посмотрим, каким будет наш состав, в какой форме игроки будут», - сказал Петраков.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.

Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 07.12.2021 19:03 (изменен)
    -6
    "Радость была естественной. А молодые ребята мне рассказывают, как я должен себя вести" (с)
    *
    Ну если ты ведёшь себя как старый клоун в пивнушке, то какого отношения к себе ты хочешь видеть от здравомыслящей молодёжи??
    Когда человеку под сраку лет, кроме того ответственная должность - всё это требует соответствующие СЕРЬЁЗНЫЕ нормы поведения и адекватные реакции.
    Неужели этому нужно учить??
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