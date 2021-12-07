Александр ПЕТРАКОВ: «Пока не знаю, как Украина будет играть с Шотландией»

Наставник Александр Петраков не согласен с теми, кто критиковал его реакцию на то, что в плей-офф отбора ЧМ-2022 Украине выпала Шотландия.

«Радость была естественной. А молодые ребята мне рассказывают, как я должен себя вести. Это мне неприятно. Мы набрали мало очков, у нас потенциально были сильнейшие соперники. Что касается Шотландии, то я уже три матча посмотрел. Хорошая команда с великолепным тренером».

«Мне понравилась эта команда. Я еще не решил, как мы будем играть. Посмотрим, каким будет наш состав, в какой форме игроки будут», - сказал Петраков.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.