Александр ПЕТРАКОВ: «Пока не знаю, как Украина будет играть с Шотландией»

Наставник Александр Петраков не согласен с теми, кто критиковал его реакцию на то, что в плей-офф отбора ЧМ-2022 Украине выпала Шотландия.
«Радость была естественной. А молодые ребята мне рассказывают, как я должен себя вести. Это мне неприятно. Мы набрали мало очков, у нас потенциально были сильнейшие соперники. Что касается Шотландии, то я уже три матча посмотрел. Хорошая команда с великолепным тренером».
«Мне понравилась эта команда. Я еще не решил, как мы будем играть. Посмотрим, каким будет наш состав, в какой форме игроки будут», - сказал Петраков.
Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.
Источник — ПроФутбол
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Ну если ты ведёшь себя как старый клоун в пивнушке, то какого отношения к себе ты хочешь видеть от здравомыслящей молодёжи??
Когда человеку под сраку лет, кроме того ответственная должность - всё это требует соответствующие СЕРЬЁЗНЫЕ нормы поведения и адекватные реакции.
Неужели этому нужно учить??
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