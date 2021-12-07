Турнирная таблица УПЛ. У Шахтера и Динамо поровну очков после 17 туров

С 26 по 29 ноября прошли поединки 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Шахтер» и «Динамо» имеют по 44 очка. «Горняки» опережают главного соперника по количеству забитых мячей: 47–9 против 46–8.

«Днепр-1» занимает третью позицию (37), луганская «Заря» отстает на два балла (35). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (8 пунктов).

Дополнительные критерии при равенстве очков: очки в личных встречах, разница мячей в личных встречах, количество забитых мячей в личных встречах, общая разница мячей, общее количество забитых мячей, золотой матч (за 1-е место) или жеребьевка (за другие места).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 17-й тур

03.12. Шахтер Донецк – Львов – 6:1

– Львов – 6:1 04.12. Верес Ровно – Динамо Киев – 0:3

– 0:3 04.12. Рух Львов – Ворскла Полтава – 0:0

04.12. Металлист 1925 Харьков – Колос Ковалевка – 0:1

– 0:1 05.12. Заря Луганск – Ингулец Петрово – 1:0

– Ингулец Петрово – 1:0 05.12. Александрия – Минай – 3:0

– Минай – 3:0 05.12. Десна Чернигов – Мариуполь – 3:3

06.12. Днепр-1 – Черноморец Одесса – 3:1

Турнирная таблица УПЛ