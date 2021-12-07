Лидеры Челси пропустят матч с Зенитом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о том, что ряд ключевых игроков команды пропустят матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Зенита» (8 декабря).

Среди них – полузащитники Жоржиньо, Нголо Канте и Матео Ковачич. У Жоржиньо боли в спине, а Ковачич сдал положительный тест на коронавирус. Канте, а также защитники Тревор Чалоба и Бен Чиллуэлл, травмировались еще раньше, и восстановиться к матчу с «Зенитом» не успевают.

Напомним, «Челси» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.