Лидеры Челси пропустят матч с Зенитом

Жоржиньо и Нголо Канте не сыграют в шестом туре Лиги чемпионов

  • 07.12.2021 16:48
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Лидеры Челси пропустят матч с Зенитом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о том, что ряд ключевых игроков команды пропустят матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Зенита» (8 декабря).

Среди них – полузащитники Жоржиньо, Нголо Канте и Матео Ковачич. У Жоржиньо боли в спине, а Ковачич сдал положительный тест на коронавирус. Канте, а также защитники Тревор Чалоба и Бен Чиллуэлл, травмировались еще раньше, и восстановиться к матчу с «Зенитом» не успевают.

Напомним, «Челси» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник — ФК Челси

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