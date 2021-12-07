Гасперини и Гвардиола. Петраков хочет заехать в Аталанту и Манчестер Сити

Наставник сборной Украины Александр Петраков хотел бы зимой поехать в расположение ряда клубов, чтобы посмотреть, как сейчас идет работа в клубном футболе.
Петракову интересны Джан Пьеро Гасперини, Хосеп Гвардиола и Марсело Бьесла.
«Много хороших тренеров, но мне нравится работа Гасперини. В УАФ сказали, что помогут с посещением «Аталанты». Если в январе-феврале у Гасперини получится, то я к нему поеду на несколько дней. К Руслану Малиновскому. Мне интересно просто поговорить, это новый уровень. Я хочу пообщаться с такими людьми».
«Мне интересно в Англии еще, хотелось бы пообщаться с Марсело Бьелсой из «Лидса» и Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Посмотрим, получится ли договориться».
«Интересно просто пообщаться, посмотреть тенденции современного футбола», - сказал Петраков.
24 марта состоится матч плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина.
Источник — ПроФутбол
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