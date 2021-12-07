Олег САЛЕНКО: «Не удивлюсь, если Динамо обыграет Бенфику»

В среду, 8 декабря, киевское «Динамо» в рамках шестого тура Лиги чемпионов сыграет на выезде с «Бенфикой». Поединок состоится на «Эштадиу ду Бенфика». Начало встречи в 22:00.

Бывший игрок киевлян Олег Саленко поделился ожиданиями игры.

«В Португалии наверняка считают, что динамовцам будет сложнее, ведь «Бенфике» нужно только выиграть. При этом необходимо, чтобы «Барселона» в гостях обыграла «Баварию», что маловероятно, потому что немецкая команда сейчас выглядит очень сильно. Однако я не считаю, что «Динамо» будет труднее. На них не давит результат, поэтому можно и нужно сыграть в свою игру, комбинационно, сильно не бежать вперед, а ждать ошибки противника. Единственная проблема для киевлян – это отсутствие быстрого нападающего.

Несмотря на то, что «Динамо» с турнирной точки зрения ни на что не претендует, престиж и финансовый бонус никто не отменял. Но с другой стороны, впереди у киевлян очень важный матч чемпионата против «Зари», в котором бело-синим нельзя потерять очки, потому, как в этой ситуации сделает Мирча Луческу, знает только он один.

В первую очередь хотелось бы увидеть интересный футбол. Жду от «Динамо» забитого гола, все-таки не стоит заканчивать групповой раунд с одним мячом в активе. Ничья? Все может быть, но я не удивлюсь, если динамовцы выиграют в этом поединке. Опять же, на киевлян не давит психологическое бремя, в отличие от португальцев…», - сказал Саленко.