Стало известно, кто обслужит последний матч Зари в еврокубках

Главным судьей будет Кшиштоф Якубик

  • 07.12.2021 13:56
  • 235 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, кто обслужит последний матч Зари в еврокубках
© УЕФА

УЕФА опубликовал имена арбитров, которые будут работать на матче 6 тура группового раунда Лиги конференций «Заря» – «Буде-Глимт».

Бригаду арбитров возглавит поляк Кшиштоф Якубик. Ассистенты  – его соотечетсвенники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья – Збигнев Добрынин.

Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что «Заря» в этом матче завершит выступления в турнире. 

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности