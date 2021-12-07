Стало известно, кто обслужит последний матч Зари в еврокубках

УЕФА опубликовал имена арбитров, которые будут работать на матче 6 тура группового раунда Лиги конференций «Заря» – «Буде-Глимт».

Бригаду арбитров возглавит поляк Кшиштоф Якубик. Ассистенты – его соотечетсвенники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья – Збигнев Добрынин.

Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что «Заря» в этом матче завершит выступления в турнире.