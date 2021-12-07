В среду, 8 декабря, киевское «Динамо» в рамках шестого тура Лиги чемпионов сыграет на выезде с «Бенфикой». Поединок состоится на «Эштадиу ду Бенфика». Начало встречи в 22:00.
В прямом эфире поединок покажет сервис MEGOGO.
«Бенфика» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Динамо».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.