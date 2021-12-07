Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Чтобы найти правильный баланс, требуется время»

Наставник ПСЖ – о поражении в матче с «Брюгге»

  • 07.12.2021 11:41
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Чтобы найти правильный баланс, требуется время»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Мы стараемся улучшать и другие аспекты, такие как комуникация, взаимопонимание, налаживаем связи и доверие, которое формируется в раздевалке. Чтобы найти правильный баланс, требуется время. Игроки должны получше узнать друг друга. Вся команда преследует одни и те же цели.

Я хорошо себя чувствую. Я чувствую поддержку игроков и клуба. Мы знаем, к чему мы стремимся. Мы находимся в процессе роста, который строится на поле, включая игровой стиль команды», - сказал Почеттино.

Матч ПСЖ – «Брюгге» состоится во вторник, 7 декабря. Начало в 19:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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