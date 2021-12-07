Орлов легко обыграл Кравченко на челленджере в Турции

Украинские теннисисты Георгий Кравченко (№384 ATP) и Владислав Орлов (№451 ATP) сыграли между собой в первом круге грунтового челленджера в Турции.



Победителем встречи первого круга стал Владислав.



Анталья. Первый круг

Владислав Орлов (Украина) – Георгий Кравченко (Украина) – 6:4, 6:1



Далее по сетку у Орлова седьмой сеяный босниец Нерман Фатич (№308 ATP).