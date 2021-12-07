Орлов легко обыграл Кравченко на челленджере в Турции

Украинские теннисисты Георгий Кравченко (№384 ATP) и Владислав Орлов (№451 ATP) сыграли между собой в первом круге грунтового челленджера в Турции.
Победителем встречи первого круга стал Владислав.
Анталья. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Георгий Кравченко (Украина) – 6:4, 6:1
Далее по сетку у Орлова седьмой сеяный босниец Нерман Фатич (№308 ATP).
Источник — Sport.ua
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