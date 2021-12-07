Шахтер и Динамо – в топ-5 самых молодых команд Лиги чемпионов

Два представителя украинской Премьер-лиги «Шахтер» и «Динамо», которые закончат выступления в Лиге чемпионов на текущей неделе, входят в топ-5 самых молодых команд, сыгравших на групповой стадии турнира в текущем сезоне.
Средний возраст футболистов «горняков», выходивших на поле в матчах группового этапа, составляет 25,1 лет, и это уступает лишь показателям «Зальцбурга» и «Лейпцига».
Что касается «Динамо», то средний возраст киевлян в матчах групповой стадии составляет 25,4 года.
|
№
|
Команда
|
Средний возраст
|
1
|
Зальцбург
|
22,6
|
2
|
Лейпциг
|
24,8
|
3-4
|
Шахтер
|
25,1
|
3-4
|
Янг Бойз
|
25,1
|
5-6
|
Динамо Киев
|
25,4
|
5-6
|
Милан
|
25,4
Алексей Сливченко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.