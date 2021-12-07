Шахтер и Динамо – в топ-5 самых молодых команд Лиги чемпионов

Два представителя украинской Премьер-лиги «Шахтер» и «Динамо», которые закончат выступления в Лиге чемпионов на текущей неделе, входят в топ-5 самых молодых команд, сыгравших на групповой стадии турнира в текущем сезоне.

Средний возраст футболистов «горняков», выходивших на поле в матчах группового этапа, составляет 25,1 лет, и это уступает лишь показателям «Зальцбурга» и «Лейпцига».

Что касается «Динамо», то средний возраст киевлян в матчах групповой стадии составляет 25,4 года.