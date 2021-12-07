Кристина Плишкова сообщила, что ждет ребенка

Чешская теннисистка Кристина Плишкова (№146 WTA) сообщила, что ждет ребенка.
«Последнее Рождество вдвоем. Люблю тебя!», – подписала 29-летняя спортсменка совместное фото со своим возлюбленным.
Отметим, что Кристина провела последний матч в сентября на турнире в Нур-Султане, где проиграла Варваре Грачевой из России.
Источник — Instagram
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