Кристина Плишкова сообщила, что ждет ребенка

Чешская теннисистка находится в положении

  • 07.12.2021 09:57
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Кристина Плишкова сообщила, что ждет ребенка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристина Плишкова

Чешская теннисистка Кристина Плишкова (№146 WTA) сообщила, что ждет ребенка.
 
«Последнее Рождество вдвоем. Люблю тебя!», – подписала 29-летняя спортсменка совместное фото со своим возлюбленным.
 
Отметим, что Кристина провела последний матч в сентября на турнире в Нур-Султане, где проиграла Варваре Грачевой из России.

Источник — Instagram

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