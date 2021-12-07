Вылет задержали на 4 часа. Динамо с приключениями добиралось в Лиссабон

Команда приземлилась в Португалии в 11 вечера по местному времени

  • 07.12.2021 09:34
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Вылет задержали на 4 часа. Динамо с приключениями добиралось в Лиссабон
© ФК Динамо Киев

Делегация киевского «Динамо», включающая представителей первой и юношеской команд, в понедельник вечером приземлилась в аэропорту Лиссабона имени Умбурту Делгаду, главном воздушном хабе Португалии.
 
Вылет динамовцев из аэропорта Борисполь задержался на четыре часа в связи с техническими неисправностями и заменой самолета, поэтому в столицу Португалии киевляне прибыли в 11 вечера по местному времени.
 
К счастью для киевлян, дорога в гостиницу заняла всего 10 минут – «бело-синие» разместились в пятизвездочном Eurostars Universal Hotel, расположенном в современном районе Парк Наций и в 10 километрах от места предстоящей встречи с «Бенфикой» – «Эштадиу да Луш».
 
На утро вторника у команды была запланирована экскурсия по Лиссабону, после чего динамовцы пообедают и отправятся на домашнюю арену «Бенфики», чтобы провести регламентные мероприятия для СМИ и предматчевую тренировку. Общение Мирчи Луческу и одного из игроков команды с журналистами начнется в 18:30 по местному времени (20:30 по Киеву), а тренировочная сессия, во время которой футболисты смогут опробовать газон «Эштадиу да Луш», стартует через 30 минут.
 
Напомним, что заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» - «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Поединок Юношеской лиги УЕФА пройдет в тот же день, начало – в 14:00.

Источник — ФК Динамо Киев

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