Шахтер – Шериф. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 7 декабря, донецкий «Шахтер» сыграет домашний матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шерифа».



Букмекеры считают фаворитами хозяев. На выигрыш украинской команды можно поставить с коэффициентом 1.57, на ничью - 4.4, поражение оценено в 5.9.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.83. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.76, ТМ2.5 – 2.14.



Матч «Шахтер» – «Шериф» пройдет на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.