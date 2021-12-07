Стали известны пары 3-го раунда Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/64 финала

  • 07.12.2021 08:17
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Стали известны пары 3-го раунда Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем раунде Кубка Англии жребий свел между собой следующие команды:

Борэм Вуд / Сент-Олбанс – Уимблдон
Йовил – Борнмут
Стоук – Лейтон Ориент
Суонси – Саутгемптон
Челси – Честерфилд
Ливерпуль – Шрюсбери
Кардифф – Престон
Ковентри – Дерби

Бернли – Хаддерсфилд
Вест Бромвич – Брайтон
Киддерминстер – Рединг
Лестер – Уотфорд
Мансфилд – Мидлсбро
Хартлпул – Блэкпул
Халл – Эвертон
Бристоль Сити – Фулхэм

Тоттенхэм – Моркам
Милуолл – Кристал Пэлас
Порт Вейл – Брентфорд
Суиндон – Манчестер Сити
Уиган – Блэкберн
Лутон – Харрогит
Бирмингем – Плимут
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл – Кембридж
Барнсли – Ипсвич / Барроу
Питерборо – Бристоль Роверс
Вест Хэм – Лидс
КПР – Ротерхэм
Чарльтон – Норвич
Ноттингем Форест – Арсенал

Матчи третьего раунда Кубка Англии пройдут 8 и 9 января.

Источник — Twitter

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