7 декабря, в 12:00, в Киеве на УТК имени Банникова пройдет поединок 6-го тура Юношеской лиги УЕФА, в котором сыграют донецкий «Шахтер» U-19 и тираспольский Шериф U-19.
Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица группы D
Игра уже не имеет никакого турнирного значения. Оба клуба выбыли из дальнейшей борьбы.
Шахтер U-19 – Шериф U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клубный канал Shakhtar TV покажет матч Юношеской лиги УЕФА в прямом эфире.
Источник — Sport.ua
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