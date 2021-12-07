Шахтер U-19 – Шериф U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 12:00 матч 6-го тура Юношеской лиги УЕФА

  • 07.12.2021 07:48
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Шахтер U-19 – Шериф U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

7 декабря, в 12:00, в Киеве на УТК имени Банникова пройдет поединок 6-го тура Юношеской лиги УЕФА, в котором сыграют донецкий «Шахтер» U-19 и тираспольский Шериф U-19.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица группы D

Игра уже не имеет никакого турнирного значения. Оба клуба выбыли из дальнейшей борьбы.

Шахтер U-19 – Шериф U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клубный канал Shakhtar TV покажет матч Юношеской лиги УЕФА в прямом эфире.

📺 Видеотрансляция

 

 

Источник — Sport.ua

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