Мемфис ДЕПАЙ: «Конечно, хочется взять реванш у Баварии»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (8 декабря):

«Для нас это словно финал. Мы должны хорошо психологически быть готовы к этой игре. Для нас это словно финал. И мы должны сыграть с предельной интенсивностью, впереди у нас 90 минут.

Безусловно, многое зависит и от результата «Бенфики», но мы должны концентрироваться на себе и постараться выиграть свой матч.

Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это наш последний шанс. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат. Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно».

За тур до финиша группового этапа «Барселона» идет второй в группе Е, опережая на два очка «Бенифику», которая дома примет «Динамо» Киев.