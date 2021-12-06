Мемфис ДЕПАЙ: «Конечно, хочется взять реванш у Баварии»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (8 декабря):
«Для нас это словно финал. Мы должны хорошо психологически быть готовы к этой игре. Для нас это словно финал. И мы должны сыграть с предельной интенсивностью, впереди у нас 90 минут.
Безусловно, многое зависит и от результата «Бенфики», но мы должны концентрироваться на себе и постараться выиграть свой матч.
Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это наш последний шанс. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат. Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно».
За тур до финиша группового этапа «Барселона» идет второй в группе Е, опережая на два очка «Бенифику», которая дома примет «Динамо» Киев.
Источник — Mundo Deportivo
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Спойлер: это будет не реванш
Может нужно сплагиатить девиз столичных клоунов: "ми цэ дынамо, дынамо цэ ми" и тоже трындеть по пивнушкам и забегаловкам: ""ми цэ барзельона, барзельона це ми"
Может нужно сплагиатить девиз столичных клоунов: "ми цэ дынамо, дынамо цэ ми" и тоже трындеть по пивнушкам и забегаловкам: ""ми цэ барзельона, барзельона це ми"
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