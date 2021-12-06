Мемфис ДЕПАЙ: «Конечно, хочется взять реванш у Баварии»

Форвард «Барселоны» - о поединке против «Баварии»

  • 06.12.2021 22:52
  • 240 просмотров
  • 6 комментариев
Мемфис ДЕПАЙ: «Конечно, хочется взять реванш у Баварии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (8 декабря):

«Для нас это словно финал. Мы должны хорошо психологически быть готовы к этой игре. Для нас это словно финал. И мы должны сыграть с предельной интенсивностью, впереди у нас 90 минут.

Безусловно, многое зависит и от результата «Бенфики», но мы должны концентрироваться на себе и постараться выиграть свой матч.

Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это наш последний шанс. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат. Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно».

За тур до финиша группового этапа «Барселона» идет второй в группе Е, опережая на два очка «Бенифику», которая дома примет «Динамо» Киев.

Источник — Mundo Deportivo

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 06.12.2021 23:43 (изменен)
    +2
    Мне кажется у Баварии вы возьмете кое-что.
    Спойлер: это будет не реванш
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 06.12.2021 23:48
    +1
    --smart--Forever, 06.12.2021 23:18
    .....Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно... (с)

    Может нужно сплагиатить девиз столичных клоунов: "ми цэ дынамо, дынамо цэ ми" и тоже трындеть по пивнушкам и забегаловкам: ""ми цэ барзельона, барзельона це ми"
    У отсосуолло какой девиз? " Ринах дай стране угля и электроэнергию по ценам в два раза выше рыночных, чтобы купить ещё пару загорелых папуасов?"
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    online
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 23:55
    0
    Энди Мир, 06.12.2021 23:48
    У отсосуолло какой девиз? " Ринах дай стране угля и электроэнергию по ценам в два раза выше рыночных, чтобы купить ещё пару загорелых папуасов?"
    хехехехе
    Ссылка
    grifon.
    online
    grifon., 06.12.2021 23:23
    0
    а здається тільки ти всюди трендишь і гадишь
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 06.12.2021 23:14
    -1
    Якби він років 10-ть тому сказав, що "ми Барселона, тому все можливе", ( проти Баварії ), то ще куди б не йшло. А зараз, думаю, ДК допоможе.
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 23:18
    -3
    .....Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно... (с)

    Может нужно сплагиатить девиз столичных клоунов: "ми цэ дынамо, дынамо цэ ми" и тоже трындеть по пивнушкам и забегаловкам: ""ми цэ барзельона, барзельона це ми"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности