Милан – Ливерпуль. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» – «Ливерпуль».

«Ливерпуль» с 15 очками лидирует в группе В Лиги чемпионов, опережая второй «Порту» на 10 баллов. «Милан» с 4 очками идет третьим, обгоняя «Атлетико», у которого также 4 балла, по разнице забитых-пропущенных.

«Милан» перед матчем Лиги чемпионов в рамках Серии А обыграл на «Сан-Сиро» «Салернитану» (2:0). «Ливерпуль» в непростом матче АПЛ победил на выезде «Вулверхэмптон» (1:0).

Пять раз играли между собой эти команды. Три раза выиграл «Ливерпуль», один раз победил «Милан» и одна встреча завершилась вничью. Единственный раз команды сыграли вничью в рамках знаменитого финала Лиги чемпионов-2005 в Стамбуле, когда итоговый счет на табло был 3:3 и судьба встречи решалась в серии пенальти, которую выиграли «мерсисайдцы» со счетом 3:2. В первом круге этой Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле выиграл у «Милана» со счетом 3:2.

«Ливерпуль» уже решил свои задачи. «Мерсисайдцы» обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. А «Милану» нужна победа в этой игре. Поставлю на победу «россонери» над немотивированным «Ливерпулем». «Милану» для выхода из группы больше нужна эта победа, чем английской команде», - сказал Бартулович.

Матч «Милан» – «Ливерпуль» состоится 7-го декабря. Начало встречи в 22:00.