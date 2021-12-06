Ангелина КАЛИНИНА: «Не думала, что буду так близко к топ-50»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина подвела итоги своих выступлений в 2021 году:

«Довольно успешный, год, да. Но мне не нравится слово «успех». Успех для меня это... Новак Джокович в этом году. Вот это успех. Этот парень показал себя на всех турнирах Большого Шлема. Но все равно это большой шаг вперед в моей карьере, в том числе в обретенной уверенности и опыте.

Я не ожидала от себя того, что буду на грани попадания в топ-50 рейтинга. Я ждала того, что буду прогрессировать, но не думала, что буду так близка к топ-50. Моими целями были топ-100 и попадание напрямую в основную сетку турниров Большого Шлема.

Мой муж (Антон Корчевский – прим.) является моим тренером уже три года, и я очень довольна нашей работой. Он внес огромный вклад, и мы очень рады результатам нашего сотрудничества. Я работаю с одним тренером по физподготовке два года – он знает, что мне нужно делать в каждой части сезона. Моя команда действительно готова к новому сезону.

Очень важно грамотно спланировать расписание на следующий год. Теперь я попадаю на большие турниры, например, в Дохе, Дубае или Майами. Раньше это было очень тяжело, мне нужно было чередовать турниры WTA и ITF – 100-тысячники или WTA125. Я обеспечила себе участие на турнирах высшего уровня, но никто не гарантирует, что ты будешь многое выигрывать или успешно играть еженедельно».