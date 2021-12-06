Прогноз на матч Шахтер – Шериф. Хлопнуть дверью погромче

Накануне этого матча горняки в чемпионате Украины обыграли ФК Львов 6:1

  • 06.12.2021 21:21
  • 223 просмотра
  • 1 комментарий
Прогноз на матч Шахтер – Шериф. Хлопнуть дверью погромче

7 декабря Шахтер проведет в Киеве заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. На НСК Олимпийский горняки примут Шериф (начало в 22:00). Для обеих команд эта игра уже не имеет турнирного значения. Тираспольский клуб не поднимется выше третьего место, которое дает право весной сыграть в Лиге Европы. Шахтер финиширует в группе четвертым и для него этот евросезон уже окончен. Тем не менее, для горняков остается вопрос престижа. Да и дополнительные очки в копилку рейтинга никогда не будут лишними. Сейчас аналитики Parimatch дают Шахтер 62% на победу против 16% у Шерифа, еще в 22% оценивается ничья.

Накануне этого матча горняки в чемпионате Украины обыграли ФК Львов 6:1. Впрочем, несмотря на такой крупный счет победа получилась нервной. Львовяне забили первыми на 17-й минуте, и Шахтер смог сравнять счет только в конце первого тайма ударом с пенальти.

Шериф, в свою очередь, сыграл в ничью с Петрокубом (0:0). Соперник тираспольцев сейчас лидирует в турнирной таблице опережая Шериф на один пункт, но при этом у команды Юрия Вернидуба целых три матча в запасе.

Поражение Шахтера Шерифу в выездном матче стало одной из сенсаций группового этапа в этом сезоне. Нет сомнений, что горняки сделают все, чтобы взять убедительный реванш. Тем более, что еще остается лишь один матч чемпионата Украины перед зимними каникулами. Но Шериф уже показал, что является непростым соперником. Так что нас ждет много борьбы и результат будет зависеть от того, у кого окажется больше желания выиграть.

 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
    avk2307, 06.12.2021 22:33
    0
    Вопрос только кто хлопнет ?
    По факту это последний матч в ЛЧ этого сезона для обеих команд
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