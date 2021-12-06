Валерий БОНДАРЬ: Шахтер заслужил большего, чем у нас есть на данный момент

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Шерифа» (7 декабря):

– Поражения в поединках с «Интером» и «Реалом», а также в первой встрече с «Шерифом» были закономерными? Что нужно сделать завтра во избежание повторения ошибок?

– Если анализировать все матчи, то наша команда заслужила большего, чем у нас есть на данный момент. Я думаю, примером могут быть игры с «Реалом» на выезде и «Интером» дома, где мы могли брать больше очков, чем удалось. Считаю, завтра надо продемонстрировать хороший, красивый атакующий футбол, который конвертируется в голы, и, конечно же, не пропускать таких мячей, как в Тирасполе во втором тайме. Надо сыграть надежно в обороне и реализовать свои моменты.

– В Лиге чемпионов сложнее с «Реалом» и «Интером» или с «Шерифом», где от команды требуют результат и есть другое качество игры?

– Если вы заметили, то мы пытались демонстрировать свой футбол и с «Шерифом», и с «Интером», и с «Реалом» как в домашних матчах, так и на выезде. В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Завтра будет важный для нас поединок, и неважно, против нас «Интер» или «Шериф», он будет тяжелым. Нам будет противостоять команда, которая достойно провела эту Лигу чемпионов.

– Уже полгода «Шахтер» играет с Роберто Де Дзерби во главе. Каково работать под его руководством?

– Хороший вопрос. С Мистером отлично работать! Он вносит новые идеи, а мы стараемся их реализовать на футбольном поле. Ментальность и эмоции, которые он дает на тренировках и в играх, передаются нам на поле, мы всегда чувствуем его поддержку. Придает сил, когда ты видишь, что твой тренер всегда в огне, стоит на бровке, руководит командой.

– Обычно в предматчевой пресс-конференции участвует игрок, который потом точно выходит в стартовом составе. Кого бы хотел завтра увидеть в качестве партнеров по центру обороны?

– Честно говоря, я впервые слышу о такой традиции и не могу знать завтрашний состав. Если я выйду в стартовом составе, то с любым из партнеров по команде мне будет комфортно играть, это не проблема.