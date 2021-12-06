Реал – Интер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Интер».

«Реал» с 12 очками лидирует в группе D Лиги чемпионов, в которой также играют «Шахтер» и «Шериф». «Интер» с 10 баллами идет вторым. Обе команды уже вышли в плей-офф самого престижного еврокубка.

Перед поединком Лиги чемпионов у обоих команд были выездные матчи с непростыми соперниками на внутренней арене. Но и «Реал», и «Интер» победили. Мадридцы оказались сильнее «Реала Сосьедад» (2:0), а «нерадзурри» обыграли «Рому» (3:0).

В своей истории команды играли 21 раз. В 10 матчах победу одержали испанцы, в 8 поединках выиграли итальянцы. Еще три встречи завершились вничью.

Это будет игра в принципе без особого турнирного значения. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф. Поставлю на результативную ничью в этой игре», - сказал Бартулович.

Матч «Реал» Мадрид – «Интер» состоится 7-го декабря. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».