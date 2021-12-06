ВИДЕО. Довбик уходит в отрыв. Артем забил 13-й гол в сезоне УПЛ

Форвард «Днепра-1» оформил гол с пенальти

  • 06.12.2021 21:25
  • 1880 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Довбик уходит в отрыв. Артем забил 13-й гол в сезоне УПЛ
© scdnipro1.com.ua

В матче УПЛ «Днепр-1» - «Черноморец» форвард хозяев Артем Довбик оформил гол с пенальти. Для игрока это 13-й мяч в нынешнем сезоне УПЛ.

Довбик забивает в пятом поединке кряду. Артем опережает Виктора Цыганкова на два гола.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 06.12.2021 21:34
    +5
    От и отлично Довбик машина)
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 06.12.2021 21:53
    +2
    Пеналь левый. На повторе на 33 секунде четко видно, что тип ныряет. Когда там уже 3-ю VAR-машину купят...
    Ссылка
    smevt
    online
    smevt, 06.12.2021 22:34
    0
    пєналя не було.
    бабки і далі рішають
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 06.12.2021 22:16
    0
    Да тут игрок Днепра сам влетел к мячу первый не был его игрок черноморцдца и не зацепил и видно ногу убирал
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    Анатолий Маковський, 06.12.2021 22:03
    0
    Alehandro, 06.12.2021 21:53
    Пеналь левый. На повторе на 33 секунде четко видно, что тип ныряет. Когда там уже 3-ю VAR-машину купят...
    В етом матче бил VAR
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 06.12.2021 21:46
    0
    Наконец то, уверенно пробил пенальти!
    Ссылка
    ua
    ua, 06.12.2021 21:32
    0
    молодец
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 06.12.2021 21:45
    -3
    --smart--Forever, 06.12.2021 21:43
    Рвусь из сил и из всех сухожилий
    Но сегодня опять, как вчера
    Обложили меня, обложили
    Гонят весело на номера
    *
    Идёт охота на Довбиков, идёт охота
    На серых хищников - матёрых не щенков
    Кричат ДК загонщики, и лают коты до рвоты
    Шубы на снегу и пятна голубых флажков....
    Владимир Семёнович Высоцкий " Охота на Довбика"
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 21:43 (изменен)
    -6
    Рвусь из сил и из всех сухожилий
    Но сегодня опять, как вчера
    Обложили меня, обложили
    Гонят весело на номера
    *
    Идёт охота на Довбиков, идёт охота
    На серых хищников - матёрых не щенков
    Кричат ДК загонщики, и лают коты до рвоты
    Шубы на снегу и пятна голубых флажков....
    Владимир Семёнович Высоцкий " Охота на Довбика"
    Ссылка
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