ВИДЕО. Довбик уходит в отрыв. Артем забил 13-й гол в сезоне УПЛ

В матче УПЛ «Днепр-1» - «Черноморец» форвард хозяев Артем Довбик оформил гол с пенальти. Для игрока это 13-й мяч в нынешнем сезоне УПЛ.
Довбик забивает в пятом поединке кряду. Артем опережает Виктора Цыганкова на два гола.
Источник — Sport.ua
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бабки і далі рішають
Но сегодня опять, как вчера
Обложили меня, обложили
Гонят весело на номера
*
Идёт охота на Довбиков, идёт охота
На серых хищников - матёрых не щенков
Кричат ДК загонщики, и лают коты до рвоты
Шубы на снегу и пятна голубых флажков....
Владимир Семёнович Высоцкий " Охота на Довбика"
Но сегодня опять, как вчера
Обложили меня, обложили
Гонят весело на номера
*
Идёт охота на Довбиков, идёт охота
На серых хищников - матёрых не щенков
Кричат ДК загонщики, и лают коты до рвоты
Шубы на снегу и пятна голубых флажков....
Владимир Семёнович Высоцкий " Охота на Довбика"
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