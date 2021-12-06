Трио братьев Тиллей в Ворскле? Хавбек Шерифа оценил такую возможность

Себастьян Тилль не готов перебраться в УПЛ

  • 06.12.2021 21:11
  • 2690 просмотров
  • 2 комментария
Трио братьев Тиллей в Ворскле? Хавбек Шерифа оценил такую возможность
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Шерифа» Себастьян Тилль не готов говорить о переходе в «Ворсклу», где выступают его братья Оливье и Венсан Тилли.

Во вторник молдавская команда сыграет против «Шахтера» в Лиге чемпионов.

«Приехали сыграть с одной из лучших команд Украины. Хотим получить удовольствие от футбола и показать результат».

«Постоянно со своими братьями обсуждаем матчи, так что у меня есть представление о вашем чемпионате. Конечно, они во вторник приедут на стадион».

«Перейти в «Ворсклу» к братьям? В футболе все возможно, но у меня контракт с «Шерифом». Я счастлив здесь, и я отдаю все силы в этой команде. Сейчас мы не играем вместе, я выступаю за «Шериф», - сказал Тилль.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 06.12.2021 21:33
    +2
    Судя только по заголовку это полная чушь .Сам O.Тилль что Себастьян играет в ЛЧ и там в команде совсем другие задачи.И в Ворскле явно его не будет.Опять желтуха прессы.
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    umnuy2
    umnuy2, 06.12.2021 21:18
    0
    судя из текста матч в четверг но приедут братья на стадион во вторник
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