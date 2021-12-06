Трио братьев Тиллей в Ворскле? Хавбек Шерифа оценил такую возможность

Хавбек «Шерифа» Себастьян Тилль не готов говорить о переходе в «Ворсклу», где выступают его братья Оливье и Венсан Тилли.

Во вторник молдавская команда сыграет против «Шахтера» в Лиге чемпионов.

«Приехали сыграть с одной из лучших команд Украины. Хотим получить удовольствие от футбола и показать результат».

«Постоянно со своими братьями обсуждаем матчи, так что у меня есть представление о вашем чемпионате. Конечно, они во вторник приедут на стадион».

«Перейти в «Ворсклу» к братьям? В футболе все возможно, но у меня контракт с «Шерифом». Я счастлив здесь, и я отдаю все силы в этой команде. Сейчас мы не играем вместе, я выступаю за «Шериф», - сказал Тилль.