Юрий ВЕРНИДУБ: «Говорили, что Шериф будет 4-м. А мы смогли обойти Шахтер»

Украинский наставник дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов

  • 06.12.2021 19:50
  • 1990 просмотров
  • 43 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Говорили, что Шериф будет 4-м. А мы смогли обойти Шахтер»
© shakhtar.com

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб оценил предстоящий матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера». Команда уже гарантировала себе плей-офф Лиги Европы, тогда как «Шахтер» покидает еврокубки.

Матч состоится 7 декабря, начало в 22:00.

- Я очень рад опять быть в Украине. Сыграть на прекрасном стадионе НСК Олимпийский. Очень счастлив, что опять приехал домой. И что предстоит матч против лидера украинского футбола. К сожалению, ни мы, ни Шахтер не вышли в плей-офф ЛЧ, но мы счастливы, что будем участвовать в плей-офф Лиги Европы.

- Вы обыграли Шахтер у себя дома. Не давит этот результат?

- Этот результат должен давить на Шахтер. Мы сыграли удачно, но завтра будет сложно. Мы готовимся. Хочется насладиться матчем и провести одну из своих лучших игр.

- Как Шериф изменился за этот групповой турнир?

- Двоякое впечатление. Мы стартовали с двух побед, амбиции начали зашкаливать. Понимали, что будет дальше, но проиграли дважды Интеру, проиграли Реалу. Теперь Шахтер, где много дорогих игроков, качественных игроков.

- Как будете настраивать ребят на матч?

- Перед каждой игрой я всегда говорю одни слова: выходить и получать удовольствие. Не бей-беги играть, а в пас. Ясно, что в этой группе мы аутсайдеры, а все говорили, что мы будем четвертыми. Но мы смогли обойти Шахтер. Хочется завтра показать себя.

- Вы могли себе представить, что заранее гарантируете евровесну?

- Не мог представить. Была группа смерти, но невероятными усилиями и желанием смогли добиться так, что мы идем дальше, а Шахтер остается.

- При вас Зарю называли мужиками. Как бы вы назвали нынешний Шериф?

- Интернациональные мужики. Как иначе.

- Ваш контракт заканчивается летом 2022 года. Есть информация, что вами интересовались украинские клубы. В частности, Днепр-1.

- Полностью опровергаю эту информацию. Не имею права вести переговоры, у меня контракт. В будущем все возможно. Не исключено, что я продлю договор с Шерифом.

- Как вы ощущаете, что вам, украинцу, играть против украинской команды.

- Да, я украинец, но это спорт. Пусть победит сильнейший. Я - тренер Шерифа, и должен защищать интересы этой команды. Ничего личного - спорт.

- Планируется ли усиление команды зимой? Возможно, интересуют игроки УПЛ.

- К сожалению, по регламенту УЕФА можно заявить и отзаявить только трех игроков на еврокубки. Будем искать, думать. Возможно, кто-то уйдет, кто-то интересен более именитым клубам. Есть много украинцев, которых я хотел бы видеть в Шерифе. Но кто-то не хочет, кто-то видит себя в других чемпионатах. Проблематично пригласить тех украинцев, которых я бы хотел видеть.

- Какие амбиции в Лиге Европы будут?

- Наша мечта уже сбылась, мы побывали в сказке. Надеюсь, сказка закончиться позитивно. Амбиции есть, но нужно смотреть жеребьевку. Там серьезные клубы.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 06.12.2021 20:05
    +5
    Раздавите этого хвалёного Итальяшку с его кротовней!!! Верим в Шериф!! У Шахты и так уже максимальный бал так что терзайте
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 06.12.2021 20:12
    +4
    Face Control, 06.12.2021 20:09
    Ой б, через полгода о вас все забудут, такие выскочки с антифутболом есть почти каждый сезон. Смог он.
    Це ти про де Дзербі?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 06.12.2021 20:11
    +4
    Це ЛЧ, там немає павелко і ко., щоб тягнули шахраїв. Навіщо боятися? Результат не тисне, грайте на перемогу.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 06.12.2021 20:08
    +4
    Юрий Николаевич Я за вас
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 20:23
    +2
    AK.228, 06.12.2021 20:21
    А может и ноет... Ты давно молдавские СМИ читал?!
    Кстати вроде не самый плохой тренер из наших цехов
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 20:28
    +1
    Face Control, 06.12.2021 20:17
    Сказка и тупое везение закончилось, остался только антифутбол.
    Вот да , Тимофеючка , первый раз с тобой соглашусь
    Так лаконично и правдиво еврокубковый сезон шахтёра , после Монако - ещё никто не описывал !
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 20:26
    +1
    AK.228, 06.12.2021 20:25
    Да фиг его знает... 55 лет в Приндестровье
    ... бахнул Реал дома)
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 20:23
    +1
    AK.228, 06.12.2021 20:21
    А может и ноет... Ты давно молдавские СМИ читал?!
    как тебе сказать ... жду свежую подборку из тирасполя на физ носителе и языке оригинала (с нетерпением)
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 20:21
    +1
    AK.228, 06.12.2021 20:18
    А вообще интересная судьба, в начале сезона на волосок от увольнения был, а сейчас герой Приднестровья
    Есть за что ведь и не ноет шо чемп там не чемп и это правда и команда из непонятного состава ... )
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 20:20
    +1
    Юрасик точно не даст победить высокомерному итальянцу. Ничья или победа Шерифа
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 20:16
    +1
    Я думаю в следующем сезоне ЛЧ возьмут
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 20:42
    0
    Altaïr, 06.12.2021 20:33
    эллочка людоедка - 30 слов же запас. надо ее спросить она рада?
    У Тимофеючки не более 15 слов
    Причём « великий шахтёр « это копипаста с методички
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 20:34 (изменен)
    0
    AK.228, 06.12.2021 20:27
    Курьером?!
    Жёстко
    такие времена нынче хотя ходят упорно слухи шо времена всегда одинаковые
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 20:34
    0
    AK.228, 06.12.2021 20:28
    Ого, о то событие
    В трудовой отдельной страницей указать сей факт
    Отдельно при чем
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 20:33
    0
    И в Львове и в Столице
    фаны ходят в кислых лицах
    Наш Металл, наш Металл
    Им лицо обос-л!!!
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 20:32
    0
    Altaïr, 06.12.2021 20:29
    Она даже не понимает что троллит таким образом шахтер
    Деревянная что ножка от стула
    Ссылка
    Altaïr
    Altaïr, 06.12.2021 20:29
    0
    ____FunnyCat, 06.12.2021 20:28
    Вот да , Тимофеючка , первый раз с тобой соглашусь
    Так лаконично и правдиво еврокубковый сезон шахтёра , после Монако - ещё никто не описывал !
    Она даже не понимает что троллит таким образом шахтер
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 20:28
    0
    Altaïr, 06.12.2021 20:28
    Завтра все поддержим Шериф и Юру - один из лучших тренеров Украины!
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 20:27
    0
    Face Control, 06.12.2021 20:12
    - Какие амбиции в Лиге Европы будут?
    —————————————
    Ну как это какие, проигрывать каждый следующий матч, ведь везение закончилось.
    А какие у шахтёра амбиции в Лиге Европы ?
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 20:26
    0
    Причём обошли полностью по делу !
    Ссылка
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