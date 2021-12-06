Юрий ВЕРНИДУБ: «Говорили, что Шериф будет 4-м. А мы смогли обойти Шахтер»

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб оценил предстоящий матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера». Команда уже гарантировала себе плей-офф Лиги Европы, тогда как «Шахтер» покидает еврокубки.

Матч состоится 7 декабря, начало в 22:00.

- Я очень рад опять быть в Украине. Сыграть на прекрасном стадионе НСК Олимпийский. Очень счастлив, что опять приехал домой. И что предстоит матч против лидера украинского футбола. К сожалению, ни мы, ни Шахтер не вышли в плей-офф ЛЧ, но мы счастливы, что будем участвовать в плей-офф Лиги Европы.

- Вы обыграли Шахтер у себя дома. Не давит этот результат?

- Этот результат должен давить на Шахтер. Мы сыграли удачно, но завтра будет сложно. Мы готовимся. Хочется насладиться матчем и провести одну из своих лучших игр.

- Как Шериф изменился за этот групповой турнир?

- Двоякое впечатление. Мы стартовали с двух побед, амбиции начали зашкаливать. Понимали, что будет дальше, но проиграли дважды Интеру, проиграли Реалу. Теперь Шахтер, где много дорогих игроков, качественных игроков.

- Как будете настраивать ребят на матч?

- Перед каждой игрой я всегда говорю одни слова: выходить и получать удовольствие. Не бей-беги играть, а в пас. Ясно, что в этой группе мы аутсайдеры, а все говорили, что мы будем четвертыми. Но мы смогли обойти Шахтер. Хочется завтра показать себя.

- Вы могли себе представить, что заранее гарантируете евровесну?

- Не мог представить. Была группа смерти, но невероятными усилиями и желанием смогли добиться так, что мы идем дальше, а Шахтер остается.

- При вас Зарю называли мужиками. Как бы вы назвали нынешний Шериф?

- Интернациональные мужики. Как иначе.

- Ваш контракт заканчивается летом 2022 года. Есть информация, что вами интересовались украинские клубы. В частности, Днепр-1.

- Полностью опровергаю эту информацию. Не имею права вести переговоры, у меня контракт. В будущем все возможно. Не исключено, что я продлю договор с Шерифом.

- Как вы ощущаете, что вам, украинцу, играть против украинской команды.

- Да, я украинец, но это спорт. Пусть победит сильнейший. Я - тренер Шерифа, и должен защищать интересы этой команды. Ничего личного - спорт.

- Планируется ли усиление команды зимой? Возможно, интересуют игроки УПЛ.

- К сожалению, по регламенту УЕФА можно заявить и отзаявить только трех игроков на еврокубки. Будем искать, думать. Возможно, кто-то уйдет, кто-то интересен более именитым клубам. Есть много украинцев, которых я хотел бы видеть в Шерифе. Но кто-то не хочет, кто-то видит себя в других чемпионатах. Проблематично пригласить тех украинцев, которых я бы хотел видеть.

- Какие амбиции в Лиге Европы будут?

- Наша мечта уже сбылась, мы побывали в сказке. Надеюсь, сказка закончиться позитивно. Амбиции есть, но нужно смотреть жеребьевку. Там серьезные клубы.