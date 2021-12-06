Роман САНЖАР: «Вернидуб построит игру с Шахтером на контратаках»

Экс-тренер «Карпат» и «Олимпика» Роман Санжар поделился ожиданиями от матчей «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов:

«Горнякам» нужно обойтись без привычных ошибок в обороне, как это было, когда «Львов» забил в ворота Трубина. Эти промахи дублируются от матча к матчу.

Думаю, Юрий Вернидуб построит игру так же, как и в первой встрече с «Шахтером» – в три центральных защитника и с быстрыми контратаками. «Шахтеру» нужно подумать, как предотвратить эти контрвыпады и самому сыграть острее.

Что касается «Динамо», то не думаю, что в Лиссабон киевляне отправляются с какими-то проблемами. Против «Бенфики» нужна командная работа, необходимо обойтись без грубых ошибок и найти свой момент».

Напомним, «Шахтер» 7 декабря в Киеве примет «Шериф», а «Динамо» 8 декабря на выезде сыграет с «Бенфикой».