Андрей ШЕВЧЕНКО: «Понимаю, что фаны ждут побед. У Дженоа сложный календарь»

Впереди - дерби против «Сампдории»

  • 06.12.2021 20:12
  • 800 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Понимаю, что фаны ждут побед. У Дженоа сложный календарь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский наставник «Дженоа» Андрей Шевченко надеется, что в предстоящем дерби с «Сампдорией» Грифоны одержат долгожданную победу.

«Очень жду, когда вернутся травмированные. В частности, Ровелла и Стураро. Я надеюсь, что перед дерби с «Сампдорией» в пятницу кто-то вернется в состав».

«Я понимаю, что болельщики просят побед, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби. У нас сложный календарь, но двигаемся дальше», - сказал Шевченко.

Сейчас команда украинца находится в зоне вылета. После дерби предстоит сыграть против «Салернитаны», «Лацио» и «Аталанты».

Источник — Gazzetta dello Sport

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 06.12.2021 20:59
    0
    Андрей, может ну его нах, как депутатском!? Всех денег не заработаешь, наслаждайся жизнью, детьми, женой) Ты и так уже легенда!
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