Андрей ШЕВЧЕНКО: «Понимаю, что фаны ждут побед. У Дженоа сложный календарь»

Украинский наставник «Дженоа» Андрей Шевченко надеется, что в предстоящем дерби с «Сампдорией» Грифоны одержат долгожданную победу.

«Очень жду, когда вернутся травмированные. В частности, Ровелла и Стураро. Я надеюсь, что перед дерби с «Сампдорией» в пятницу кто-то вернется в состав».

«Я понимаю, что болельщики просят побед, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби. У нас сложный календарь, но двигаемся дальше», - сказал Шевченко.

Сейчас команда украинца находится в зоне вылета. После дерби предстоит сыграть против «Салернитаны», «Лацио» и «Аталанты».