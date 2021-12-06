Сачко с камбэком выиграл стартовый матч на челленджере в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№255 ATP) выиграл стартовый матч на челленджере в Италии.



В первом раунде украинец, который был посеян под шестым номером, одолел Александра Эрлера из Австрии (№340 ATP).



Форли. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Александр Эрлер (Австрия) – 3:6, 6:2, 6:2



Далее по сетке Бенджамин Лок из Зимбабве (№494 ATP) или Даниэле Капекки из Италии (№661 ATP).