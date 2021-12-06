«Самый высокий балл». Ахметов оценил выступление Шахтера в сезоне

Президент клуба доволен игрой команды

  • 06.12.2021 19:12
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«Самый высокий балл». Ахметов оценил выступление Шахтера в сезоне
© shakhtar.com

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов доволен выступлением в нынешнем сезоне, несмотря на то, что команда не вышла в еврокубковую весну.

«Могу поставить самую высокую оценку за первую часть сезона. У нас молодая команда, и я благодарен тренерскому штабу Роберто Де Дзерби. Это смелый и амбициозный тренер, который играет в атакующий футбол».

«Мы играем с «Реалом» на выезде и проигрываем 1:2, а по игре не должны были проигрывать».

«С «Интером» проиграли 0:2, но по игре действовали очень неплохо, особенно в первом тайме. Де Дзерби играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда побеждает. Ставлю самый высокий балл», - сказал Ахметов.

Источник — Великий футбол

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