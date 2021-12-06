ФОТО. Эдмар вспомнил, как Судаков и Мудрик играли в Металлисте

Юные игроки «Шахтера» ранее тренировались в академии харьковского клуба

  • 06.12.2021 18:47
  • 1483 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Эдмар вспомнил, как Судаков и Мудрик играли в Металлисте
© Getty Images/Global Images Ukraine

41-летний экс-полузащитник «Металлиста» Эдмар вспомнил о том, как 19-летний украинский футболист «Шахтера» Георгий Судаков и 20-летний украинский хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик тренировались в академии харьковского клуба.

«Дети — это будущее! Надо верить в них! И эти ребята доказали это! Удачи в футбольной карьере», — прокомментировал Эдмар совместные фото с Судаковым и Мудриком.

Судаков находился в структуре «Металлиста» с 2014 по 2016 годы, Мудрик — с 2010 по 2014 годы.

Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sergey_Kharkiv
    online
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 19:11
    +1
    MaD_крот, 06.12.2021 18:54
    Будущее украинского футбола
    Будущее Металла и украинского футбола
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    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 06.12.2021 18:54
    0
    Будущее украинского футбола
    Ссылка
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