ФОТО. Эдмар вспомнил, как Судаков и Мудрик играли в Металлисте

41-летний экс-полузащитник «Металлиста» Эдмар вспомнил о том, как 19-летний украинский футболист «Шахтера» Георгий Судаков и 20-летний украинский хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик тренировались в академии харьковского клуба.

«Дети — это будущее! Надо верить в них! И эти ребята доказали это! Удачи в футбольной карьере», — прокомментировал Эдмар совместные фото с Судаковым и Мудриком.

Судаков находился в структуре «Металлиста» с 2014 по 2016 годы, Мудрик — с 2010 по 2014 годы.