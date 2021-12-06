Александр ЗИНЧЕНКО: «В Манчестер Сити собраны лучшие игроки в мире»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Я в «Манчестер Сити» уже пятый сезон. Знаю одно: чтобы добиться успеха, нужно много работать — это ключ.

Моя позиция на поле зависит от конкретного матча и конкретного соперника. Мы стараемся изо всех сил.

Мы должны уважать тренерские решения и друг друга. Все борются за место на поле, нужно много работать, чтобы получить свой шанс. Но когда вы его получаете, то должны использовать на 100%.

Нам повезло, ведь в команде собраны лучшие игроки в мире. Без них было бы сложно чего-то добиться», — отметил Зинченко.

Матч «Лейпциг» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 7 декабря, в 19:45 по киевскому времени.