Александр ЗИНЧЕНКО: «В Манчестер Сити собраны лучшие игроки в мире»

Украинский игрок «горожан» готовится к поединку Лиги чемпионов против «Лейпцига»

  • 06.12.2021 18:17
  • 827 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «В Манчестер Сити собраны лучшие игроки в мире»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Я в «Манчестер Сити» уже пятый сезон. Знаю одно: чтобы добиться успеха, нужно много работать — это ключ.

Моя позиция на поле зависит от конкретного матча и конкретного соперника. Мы стараемся изо всех сил.

Мы должны уважать тренерские решения и друг друга. Все борются за место на поле, нужно много работать, чтобы получить свой шанс. Но когда вы его получаете, то должны использовать на 100%.

Нам повезло, ведь в команде собраны лучшие игроки в мире. Без них было бы сложно чего-то добиться», — отметил Зинченко.

Матч «Лейпциг» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 7 декабря, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — ФК Манчестер Сити

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 18:50
    +1
    ЗИНЧЕНКО: «В Манчестер Сити собраны лучшие игроки в мире» ... ну и я рядом пробегал, добавил он
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