Гармашу нет равных. Украинец признан лучшим игроком Динамо в ноябре

31-летний украинский футболист «Динамо» Денис Гармаш был признан лучшим игроком киевского клуба в ноябре.

«Динамо» провело пять матчей: три встречи украинской Премьер-лиги и два поединка Лиги чемпионов. «Бело-синие» одержали две победы (над «Черноморцем» – 6:1 и «Минаем» – 2:0), а также проиграли «Ворскле» в чемпионате (1:2) и в еврокубковом турнире уступили «Барселоне» (0:1) и «Баварии» (1:2).

В итоговом голосовании приняло участие более пяти с половиной тысяч респондентов. Гармаш опередил украинского хавбека Николая Шапаренко. Денис принял участие во всех матчах «Динамо» в минувшем месяце, где забил два мяча – в ворота «Черноморца» и мюнхенской «Баварии».

Топ-5 игроков «Динамо» в ноябре по мнению болельщиков:

1. Гармаш – 38%

2. Шапаренко – 34%

3. Цыганков – 15%

4. Витиньо – 8%

5. Буяльский – 5%