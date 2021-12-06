Гармашу нет равных. Украинец признан лучшим игроком Динамо в ноябре

В голосовании футболист опередил украинского полузащитника Николая Шапаренко

  • 06.12.2021 17:55
  • 736 просмотров
  • 2 комментария
Гармашу нет равных. Украинец признан лучшим игроком Динамо в ноябре
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

31-летний украинский футболист «Динамо» Денис Гармаш был признан лучшим игроком киевского клуба в ноябре.

«Динамо» провело пять матчей: три встречи украинской Премьер-лиги и два поединка Лиги чемпионов. «Бело-синие» одержали две победы (над «Черноморцем» – 6:1 и «Минаем» – 2:0), а также проиграли «Ворскле» в чемпионате (1:2) и в еврокубковом турнире уступили «Барселоне» (0:1) и «Баварии» (1:2).

В итоговом голосовании приняло участие более пяти с половиной тысяч респондентов. Гармаш опередил украинского хавбека Николая Шапаренко. Денис принял участие во всех матчах «Динамо» в минувшем месяце, где забил два мяча – в ворота «Черноморца» и мюнхенской «Баварии».

Топ-5 игроков «Динамо» в ноябре по мнению болельщиков:

1. Гармаш – 38%
2. Шапаренко – 34%
3. Цыганков – 15%
4. Витиньо – 8%
5. Буяльский – 5%

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
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    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 17:59
    +4
    неплохо перераскрылся при румыне вместо того что б уйти в утиль как думало большинство
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    wartaan
    wartaan, 06.12.2021 18:20
    -3
    вот и отлично, пускай так и остается, только в сборную его не надо вызывать - такого "футболиста", прости господи))))
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