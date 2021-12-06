Куратор судейского корпуса: «Интервью арбитров УПЛ? Ответ один - нет»

Никола Риццоли не готов к таким нововведениям

  • 06.12.2021 17:28
  • 403 просмотра
  • 1 комментарий
Куратор судейского корпуса: «Интервью арбитров УПЛ? Ответ один - нет»
© shakhtar.com

Новый куратор украинских судей Никола Риццоли не готов к тому, чтобы арбитры после матчей УПЛ давали комментарии прессе.

«Комментарии украинских судей после матча? В каждой стране видим одинаковую картинку - все требуют комментарии. И везде один ответ - нет. Такие правила. Возможно, они когда-нибудь изменятся».

«Например, в Италии мы попробовали давать комментарии, но продержались всего одну неделю», - сказал Риццоли.

Источник — Великий футбол

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 06.12.2021 17:48
    +1
    Какие вы хотите услышать комментарии из болота??? Тут надо половину судейского корпуса разогнать и убрать итальянскую мафию с руководства!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности