Куратор судейского корпуса: «Интервью арбитров УПЛ? Ответ один - нет»

Новый куратор украинских судей Никола Риццоли не готов к тому, чтобы арбитры после матчей УПЛ давали комментарии прессе.

«Комментарии украинских судей после матча? В каждой стране видим одинаковую картинку - все требуют комментарии. И везде один ответ - нет. Такие правила. Возможно, они когда-нибудь изменятся».

«Например, в Италии мы попробовали давать комментарии, но продержались всего одну неделю», - сказал Риццоли.