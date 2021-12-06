Куратор судейского корпуса: «Интервью арбитров УПЛ? Ответ один - нет»

Новый куратор украинских судей Никола Риццоли не готов к тому, чтобы арбитры после матчей УПЛ давали комментарии прессе.
«Комментарии украинских судей после матча? В каждой стране видим одинаковую картинку - все требуют комментарии. И везде один ответ - нет. Такие правила. Возможно, они когда-нибудь изменятся».
«Например, в Италии мы попробовали давать комментарии, но продержались всего одну неделю», - сказал Риццоли.
Источник — Великий футбол
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