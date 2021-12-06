ВИДЕО. Ральф РАНГНИК: «Немножко прессинга» — это как «немножко беременна»

63-летний немецкий тренер Ральф Рангник, который недавно возглавил «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о мотивировании футболистов.

«Речь главного тренера, которую он произносит перед командой перед матчем. Она помогает зарядить футболистов. Это то, что может вдохновить игроков. Но это не имеет ничего общего с мотивацией. Мотивация — это трансформация моих идей. Но чтобы мотивировать футболистов, вы сами должны понимать, какой футбол хотите видеть.

Немножко прессинга? Прекращайте! Что такое «немножко прессинга»? «Немножко прессинга» — это как «немножко беременна». Либо беременна, либо нет. Либо прессингуете, либо нет», — рассказал специалист.

Контракт Рангника с «красными дьяволами» рассчитан до конца текущего сезона.