ВИДЕО. Ральф РАНГНИК: «Немножко прессинга» — это как «немножко беременна»

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал о мотивировании футболистов

  • 06.12.2021 17:17
  • 337 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Ральф РАНГНИК: «Немножко прессинга» — это как «немножко беременна»
© Getty Images/Global Images Ukraine

63-летний немецкий тренер Ральф Рангник, который недавно возглавил «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о мотивировании футболистов.

«Речь главного тренера, которую он произносит перед командой перед матчем. Она помогает зарядить футболистов. Это то, что может вдохновить игроков. Но это не имеет ничего общего с мотивацией. Мотивация — это трансформация моих идей. Но чтобы мотивировать футболистов, вы сами должны понимать, какой футбол хотите видеть.

Немножко прессинга? Прекращайте! Что такое «немножко прессинга»? «Немножко прессинга» — это как «немножко беременна». Либо беременна, либо нет. Либо прессингуете, либо нет», — рассказал специалист.

Контракт Рангника с «красными дьяволами» рассчитан до конца текущего сезона.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности