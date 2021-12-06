ФОТО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Шерифом

В понедельник, 6 декабря, донецкий «Шахтер» провел тренировку на базе «Святошин». «Горняки» продолжают подготовку к поединку 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского «Шерифа».
Матч «Шахтер» — «Шериф» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 7 декабря, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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