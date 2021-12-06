6 декабря в 19:30 состоится пресс-конференция главного тренера «Шерифа» Юрия Вернидуба накануне встречи с «Шахтером» в 6-м туре Лиги чемпионов.
Матч «Шахтер» – «Шериф» состоится 7 декабря в Киеве на НСК «Олимпийском», игра начнется в 22:00.
Пресс-конференция Вернидуба перед матчем с Шахтером. Смотреть онлайн. LIVE
Источник — Sport.ua
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