Он нужен Моуриньо. Рома нацелилась на звезду Норвича

Итальянский клуб намерен подписать Макса Ааронса

  • 06.12.2021 16:35
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Он нужен Моуриньо. Рома нацелилась на звезду Норвича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Римская «Рома», которую возглавляет португальский специалист Жозе Моуриньо, сделала предложение о трансфере 21-летнего английского правого защитника «Норвича» Макса Ааронса.

Футболистом интересуются многие европейские топ-клубы: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Барселона». Но «Рома» намерена опередить всех и подписать талантливого футболиста.

«Рома» хочет арендовать футболиста в будущем январе с опцией выкупа его контракта за €22 миллиона.

Ааронс — воспитанник «Норвича». В текущем сезоне футболист провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Макса с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник — Calciomercato.it

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