Он нужен Моуриньо. Рома нацелилась на звезду Норвича

Римская «Рома», которую возглавляет португальский специалист Жозе Моуриньо, сделала предложение о трансфере 21-летнего английского правого защитника «Норвича» Макса Ааронса.

Футболистом интересуются многие европейские топ-клубы: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Барселона». Но «Рома» намерена опередить всех и подписать талантливого футболиста.

«Рома» хочет арендовать футболиста в будущем январе с опцией выкупа его контракта за €22 миллиона.

Ааронс — воспитанник «Норвича». В текущем сезоне футболист провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Макса с клубом рассчитан до лета 2024 года.