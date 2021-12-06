Он нужен Моуриньо. Рома нацелилась на звезду Норвича

Римская «Рома», которую возглавляет португальский специалист Жозе Моуриньо, сделала предложение о трансфере 21-летнего английского правого защитника «Норвича» Макса Ааронса.
Футболистом интересуются многие европейские топ-клубы: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Барселона». Но «Рома» намерена опередить всех и подписать талантливого футболиста.
«Рома» хочет арендовать футболиста в будущем январе с опцией выкупа его контракта за €22 миллиона.
Ааронс — воспитанник «Норвича». В текущем сезоне футболист провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Макса с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник — Calciomercato.it
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