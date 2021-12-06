Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Шерифом. Смотреть онлайн. LIVE

6 декабря в 18:00 главный тренер «Шахтера» ответит на вопросы журналистов

  • 06.12.2021 17:55
  • 522 просмотра
  • 1 комментарий
Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Шерифом. Смотреть онлайн. LIVE
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

6 декабря в 18:00 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби накануне встречи с «Шерифом» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Матч «Шахтер» – «Шериф» состоится 7 декабря в Киеве на НСК «Олимпийском», игра начнется в 22:00.

Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Шерифом. Смотреть онлайн. LIVE

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 06.12.2021 17:18
    -1
    Сомневаюсь что больше ста человек её посмотрят. Ну разве только за деньги.
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