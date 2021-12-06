Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Бенфика – Динамо

На матче Лиги чемпионов будут работать судьи из Германии

  • 06.12.2021 13:57
  • 427 просмотров
  • 0 комментариев
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Бенфика – Динамо
© УЕФА. Дениз Айтекин

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо».
 
Команды на поле стадиона «Эштадиу ду Бенфика» выведет бригада арбитров из Румынии во главе с Денизом Айтекином из Германии.
 
На линиях ему будут помогать Кристиан Дитз и Маркус Зинн. Четвертый судья – Тобиас Райхель. Видеопомощник рефери – Бастиан Данкерт, его ассистент – Марко Фритц. Вся бригада из Германии.
 
Встреча состоится восьмого декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности