Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Бенфика – Динамо

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо».
Команды на поле стадиона «Эштадиу ду Бенфика» выведет бригада арбитров из Румынии во главе с Денизом Айтекином из Германии.
На линиях ему будут помогать Кристиан Дитз и Маркус Зинн. Четвертый судья – Тобиас Райхель. Видеопомощник рефери – Бастиан Данкерт, его ассистент – Марко Фритц. Вся бригада из Германии.
Встреча состоится восьмого декабря и начнется в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.