Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Бенфика – Динамо

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо».



Команды на поле стадиона «Эштадиу ду Бенфика» выведет бригада арбитров из Румынии во главе с Денизом Айтекином из Германии.



На линиях ему будут помогать Кристиан Дитз и Маркус Зинн. Четвертый судья – Тобиас Райхель. Видеопомощник рефери – Бастиан Данкерт, его ассистент – Марко Фритц. Вся бригада из Германии.



Встреча состоится восьмого декабря и начнется в 22:00 по Киеву.