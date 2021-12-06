Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский сохранили позиции, Сачко поднялся

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг после Финала Кубка Дэвиса, где теннисисты не могли заработать очков.
Поэтому в первой сотне хоть и есть небольшие изменение, но только начиная с восьмого десятка.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Виталий поднялся на 5 позиций, Данил Калениченко опустился на 10. Илья Марченко и Сергей Стаховский остались при своих. Также одну строчку добавил Эрик Ваншельбойм.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
Источник — Sport.ua
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