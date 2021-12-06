Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский сохранили позиции, Сачко поднялся

В топ-10 изменений нет

  • 06.12.2021 09:35
  • 123 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский сохранили позиции, Сачко поднялся
© ФТУ. Виталий Сачко

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг после Финала Кубка Дэвиса, где теннисисты не могли заработать очков.
 
Поэтому в первой сотне хоть и есть небольшие изменение, но только начиная с восьмого десятка. 
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Виталий поднялся на 5 позиций, Данил Калениченко опустился на 10. Илья Марченко и Сергей Стаховский остались при своих. Также одну строчку добавил Эрик Ваншельбойм.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 06.12.2021 10:38
    0
    Нужно Сачко до 1/4 дойти на этой недели в челленджере, а желательно до 1/2, чтобы точно гарантировать участие в квале на АО!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности