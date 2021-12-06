Рейтинг WTA. Снигур обновила личный рекорд, Ястремская осталась в сотне

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг.
В высших эшелонах без изменений, так как серьезные турниры сейчас не проводятся.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Дарья Снигур на одну позицию улучшила личный рекорд, у всех остальных изменения если и есть, то малозначительные.
Украинки в рейтинге WTA
Источник — Sport.ua
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