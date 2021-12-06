Рейтинг WTA. Снигур обновила личный рекорд, Ястремская осталась в сотне

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг.



В высших эшелонах без изменений, так как серьезные турниры сейчас не проводятся.

Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Дарья Снигур на одну позицию улучшила личный рекорд, у всех остальных изменения если и есть, то малозначительные.

Украинки в рейтинге WTA