Мехелен со Шведом в составе сыграл вничью с Генком

В очередном матче чемпионата Бельгии «Мехелен» сыграл вничью с «Генком». Украинский футболист Марьян Швед вышел в стартовом составе «Мехелена» и провел на поле 65 минут.
Встреча закончилась со счетом 1:1.
По итогам 17-го тура «Мехелен» занимает 7-е место, имея в активе 27 очков. Лидирует «Рояль Унион», у которого 37 очков.
Чемпионат Бельгии. 17-й тур
«Мехелен» – «Генк» – 1:1
Голы: Сторм, 50 - Бонгонда, 43.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Источник — Sport.ua
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