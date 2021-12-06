Стало известно, кто рассудит матч Шахтера и Шерифа

7 декабря украинский клуб проведет последнюю игру в Лиге чемпионов

  • 06.12.2021 07:00
  • 137 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, кто рассудит матч Шахтера и Шерифа
© LRT

УЕФА определил, кто обслужит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф».

Главным арбитром назначен литовский судья Донатас Румшас. Асистентами будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертый арбитр – Робертас Валиконис. Арбитр системы VAR — испанец Рикардо де Бургос.

Напомним, что матч «Шахтера» и «Шерифа» состоится во вторник, 7 декабря в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча в 22:00 по Киеву.

Этот матч не имеет турнирного значения для украинского клуба, «горняки» точно финишируют на четвертом месте в группе, а «Шериф» выйдет в Лигу Европы.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 06.12.2021 07:05
    0
    Литовцы судят лч))))
    А у нас Фареры судят судьи.
    Позор блин.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности