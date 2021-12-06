Стало известно, кто рассудит матч Шахтера и Шерифа

УЕФА определил, кто обслужит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф».

Главным арбитром назначен литовский судья Донатас Румшас. Асистентами будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертый арбитр – Робертас Валиконис. Арбитр системы VAR — испанец Рикардо де Бургос.

Напомним, что матч «Шахтера» и «Шерифа» состоится во вторник, 7 декабря в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча в 22:00 по Киеву.

Этот матч не имеет турнирного значения для украинского клуба, «горняки» точно финишируют на четвертом месте в группе, а «Шериф» выйдет в Лигу Европы.