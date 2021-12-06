Металлист проведет спарринг с польским клубом на сборе в Турции

Спарринг-партнерами «Металлиста» на сборах в Турции станут представители высших дивизионов своих стран, при этом клубов УПЛ среди них не будет. Один из первых соперников желто-синих — «Радомяк» (Радом), пятая на сегодня команда польской Экстраклясы.

Из 16 матчей в своем чемпионате «Радомяк» выиграл семь, столько же раз сыграл вничью и дважды проиграл. Текущая беспроигрышная серия команды, в составе которой четыре португальца, три бразильца, немец, южноафриканец и венесуэлец, длится 8 матчей.

«Металлист» отправится в Турцию 15 января. Первый сбор харьковчан продлится до 27 января.