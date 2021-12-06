Украинец Белинский выиграл юниорский турнир в Брейдентоне

В решающем матче на турнире ITF World Tennis Tour Juniors первой категории в США (Eddie Herr) украинский теннисист Вячеслав Белинский, посеянный под вторым номером, одержал непростую победу над швейцарцем Килианом Фельдбаушем - 6:4, 2:6, 7:6(0).
Путь к победе:
R64: Эллис Шорт (США, Q) 6:3, 6:2
R32: Якуб Ницод (Чехия) 6:1, 6:2
R16: Майкл Чжэн (США, WC) 6:2, 6:4
QF: Олаф Печковски (Польша, 9) 6:4, 6:2
SF: Дино Прижмич (Хорватия) 6:2, 7:6(4)
FR: Килиан Фельдбауш (Швейцария, 16) 6:4, 2:6, 7:6(0).
Белинский провел третий финал в этом году. В апреле 18-летний украинец сыграл в финале турнира ITF J1 в Пловдиве (Болгария), а в июле он победил на юниорском чемпионате Европы U18.
На следующей неделе Вячеслав заявлен на турнире ITF Juniors категории А Orange Bowl в Плантейшене.
Источник — Большой теннис Украины
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