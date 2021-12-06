Украинец Белинский выиграл юниорский турнир в Брейдентоне

18-летний украинец провел третий финал в этом году

  • 06.12.2021 02:40
  • 6 просмотров
  • 0 комментариев
Украинец Белинский выиграл юниорский турнир в Брейдентоне
© Klosters Tennis. Вячеслав Белинский

В решающем матче на турнире ITF World Tennis Tour Juniors первой категории в США (Eddie Herr) украинский теннисист Вячеслав Белинский, посеянный под вторым номером, одержал непростую победу над швейцарцем Килианом Фельдбаушем - 6:4, 2:6, 7:6(0).

Путь к победе:

R64: Эллис Шорт (США, Q) 6:3, 6:2
R32: Якуб Ницод (Чехия) 6:1, 6:2
R16: Майкл Чжэн (США, WC) 6:2, 6:4
QF: Олаф Печковски (Польша, 9) 6:4, 6:2
SF: Дино Прижмич (Хорватия) 6:2, 7:6(4)
FR: Килиан Фельдбауш (Швейцария, 16) 6:4, 2:6, 7:6(0).

Белинский провел третий финал в этом году. В апреле 18-летний украинец сыграл в финале турнира ITF J1 в Пловдиве (Болгария), а в июле он победил на юниорском чемпионате Европы U18.

На следующей неделе Вячеслав заявлен на турнире ITF Juniors категории А Orange Bowl в Плантейшене.

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности