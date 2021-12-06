Форвард-легионер может покинуть Динамо зимой и уехать в Бельгию

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес может покинуть киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил венесуэльский журналист Марио Альберто Санчес.
Источник информирует, что форвардом интересуется интересуется бельгийская команда «Серкль Брюгге». Нападающий получает в Киеве мало игрового времени и может перейти в бельгийский клуб уже зимой.
Рамирес сыграл за киевскую команда всего 4 матча УПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до 2026 года. Эрик перешел в киевский клуб в летнее трансферное окно из словацкого ДАК за 1,75 млн евро.
El delantero Eric Ramírez del Dynamo Kiev ha sido ofrecido al Cercle Brugge de la Primera División de Bélgica. El venezolano ha visto muy pocos minutos con el club ucraniano y es posible que salga en el mercado de invierno, aunque aún no hay nada definido. pic.twitter.com/rYjVIlmQ8G— Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) December 4, 2021
Источник — Twitter
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Я валяюсь
Слышал о таком?
Так вот, пиши глагол - переходили!
А не переходят или будут переходить
Бабушкам на лавочках будешь втирать байки
Я валяюсь
Слышал о таком?
Так вот, пиши глагол - переходили!
А не переходят или будут переходить
Бабушкам на лавочках будешь втирать байки
Я валяюсь
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