Форвард-легионер может покинуть Динамо зимой и уехать в Бельгию

Венесуэлец Эрик Рамирес может продолжить карьеру в «Серкль Брюгге»

  • 06.12.2021 00:59
  • 663 просмотра
  • 6 комментариев
Форвард-легионер может покинуть Динамо зимой и уехать в Бельгию
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес может покинуть киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил венесуэльский журналист Марио Альберто Санчес.

Источник информирует, что форвардом интересуется интересуется бельгийская команда «Серкль Брюгге». Нападающий получает в Киеве мало игрового времени и может перейти в бельгийский клуб уже зимой.

Рамирес сыграл за киевскую команда всего 4 матча УПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до 2026 года. Эрик перешел в киевский клуб в летнее трансферное окно из словацкого ДАК за 1,75 млн евро.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 06.12.2021 02:29
    0
    --smart--Forever, 06.12.2021 02:09
    Голубозадый тиффози 100личных клоунов, поучи жену борщ варить и трусы стирать
    Ща,ніхто не бере шлак із ржавиз. Навіть Соломона хочу в Сассуоло +10 лямов зверху. А Шлакодрочери, такі як ти, ввадають Соломона топом🤣, а тут ШлаКтар його тупо злива, бо коианди рівня МС, Ювентус,Баварія та ін. Навіть в третій склад свій з нинішнього складу ржаво-корозійного клубу не візьмуть! Шахтар -💩💩💩💩💩💩💩
    Ссылка
    Saar
    Saar, 06.12.2021 02:23
    0
    --smart--Forever, 06.12.2021 01:32
    В то время как кроты переходят в топ клубы Европы: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Рому, то путь клоунов из 100личного шапито лежит в ноунеймы типа Серкли и Харкли

    Я валяюсь
    Згоден! Але Шахтар, все-таки -💩🤣🤣🤣
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 02:09
    0
    adidas77, 06.12.2021 01:49
    Времена глаголов: настоящее, будущее, прошедшее
    Слышал о таком?
    Так вот, пиши глагол - переходили!
    А не переходят или будут переходить
    Бабушкам на лавочках будешь втирать байки
    Голубозадый тиффози 100личных клоунов, поучи жену борщ варить и трусы стирать
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 06.12.2021 01:49
    0
    --smart--Forever, 06.12.2021 01:32
    В то время как кроты переходят в топ клубы Европы: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Рому, то путь клоунов из 100личного шапито лежит в ноунеймы типа Серкли и Харкли

    Я валяюсь
    Времена глаголов: настоящее, будущее, прошедшее
    Слышал о таком?
    Так вот, пиши глагол - переходили!
    А не переходят или будут переходить
    Бабушкам на лавочках будешь втирать байки
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 01:37
    0
    скатертью дорога
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 01:32
    -3
    В то время как кроты переходят в топ клубы Европы: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Рому, то путь клоунов из 100личного шапито лежит в ноунеймы типа Серкли и Харкли

    Я валяюсь
    Ссылка
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