Форвард-легионер может покинуть Динамо зимой и уехать в Бельгию

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес может покинуть киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил венесуэльский журналист Марио Альберто Санчес.

Источник информирует, что форвардом интересуется интересуется бельгийская команда «Серкль Брюгге». Нападающий получает в Киеве мало игрового времени и может перейти в бельгийский клуб уже зимой.

Рамирес сыграл за киевскую команда всего 4 матча УПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до 2026 года. Эрик перешел в киевский клуб в летнее трансферное окно из словацкого ДАК за 1,75 млн евро.