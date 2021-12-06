Бутко, Будковский, Вакула и Вакуленко могут оказаться в одном клубе

Житомирское «Полесье» под руководством Юрия Калитвинцева планирует серьезно усилиться в зимнее межсезонье.
В команду Первой лиги могут перейти защитники Богданом Бутко, Сергей Вакуленко, а также нападающие Филипп Будковский и Владислав Вакула.
30-летний Богдан Бутко в июле покинул донецкий «Шахтер» и с тех пор находится без клуба.
Контракт Филиппа Будковского с «Десной» заканчивается в конце декабря, в текущем сезоне форвард забил 1 мяч в 17 матчах во всех турнирах.
Воспитанник «Шахтера» Владислав Вакула играет на правах аренды в «Ворскле». В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, без забитых голов.
Бывший игрок «Олимпика» и «Карпат» Сергей Вакуленко с 2020 года выступает за «Арарат-Армению» (16 матчей в текущем сезоне).
Напомним, житомирское «Полесье» ушло на зимнюю паузу на 9-й позиции в Первой лиге.
Источник — Sportarena
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