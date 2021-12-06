Бутко, Будковский, Вакула и Вакуленко могут оказаться в одном клубе

«Полесье» под руководством Юрия Калитвинцева планирует серьезно усилиться

  • 06.12.2021 00:23
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Бутко, Будковский, Вакула и Вакуленко могут оказаться в одном клубе
© ФК Полесье Житомир. Юрий Калитвинцев

Житомирское «Полесье» под руководством Юрия Калитвинцева планирует серьезно усилиться в зимнее межсезонье.

В команду Первой лиги могут перейти защитники Богданом Бутко, Сергей Вакуленко, а также нападающие Филипп Будковский и Владислав Вакула.

30-летний Богдан Бутко в июле покинул донецкий «Шахтер» и с тех пор находится без клуба.

Контракт Филиппа Будковского с «Десной» заканчивается в конце декабря, в текущем сезоне форвард забил 1 мяч в 17 матчах во всех турнирах.

Воспитанник «Шахтера» Владислав Вакула играет на правах аренды в «Ворскле». В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, без забитых голов.

Бывший игрок «Олимпика» и «Карпат» Сергей Вакуленко с 2020 года выступает за «Арарат-Армению» (16 матчей в текущем сезоне).

Напомним, житомирское «Полесье» ушло на зимнюю паузу на 9-й позиции в Первой лиге.

Источник — Sportarena

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