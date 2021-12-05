Виктор СКРИПНИК: «Я сфокусирован на Заре»

Известный украинский тренер пока не задумывается над своим будущим

  • 05.12.2021 18:56
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Виктор СКРИПНИК: «Я сфокусирован на Заре»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал о своей карьере в луганском клубе.

«У меня контракт три года. Пройдет три года — я буду решать. Или подумаю, что мне делать дальше. У меня есть, с кем советоваться. У меня есть круг общения, с кем я могу все решить. Вот я и буду принимать решение.

Я знаю, к чему вы подводите. У меня достаточно времени подумать и решить. Сейчас я сфокусирован на «Заре» Луганск. У нас очень много дел впереди.

Если бы мы сейчас закончили чемпионат, то я бы вам ответил. А сейчас не могу ответить», — сказал Скрипник.

Скрипник возглавляет «Зарю» с лета 2019 года.

Источник — BurBuzz

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