Операционный директор УЕФА встретился с Тереховым и Ярославским

Каллен осмотрел футбольную инфраструктуру Харькова

  • 05.12.2021 18:28
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Операционный директор УЕФА встретился с Тереховым и Ярославским

Генеральный директор UEFA Events SA Мартин Каллен сегодня ознакомился с текущим состоянием футбольной инфраструктуры Харькова, а также оценил шансы города принять Суперкубок УЕФА. Каллен отвечает за управление операционными активностями по проведению соревнований, то есть является операционным директором УЕФА. Он прибыл в Харьков для оценки состояния футбольной инфраструктуры, созданной ранее для проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Мартин Каллен встретился с мэром Харькова Игорем Тереховым, на встрече присутствовал Александр Ярославский, президент ФК «Металлист», генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012. «Со своей стороны могу сказать, что я вижу очень хорошую совместную инициативу, хорошую работу города, господина Ярославского, команды Федерации футбола и всех вовлеченных в процесс, чтобы Харьков стал принимающим городом Суперкубка», - сказал.

Мэр города Игорь Терехов напомнил, что во время подготовки к Евро-2012 в Харькове создана современная развитая городская и спортивная инфраструктура – новый терминал международного аэропорта, гостиницы, были реконструировали дороги, здания и пр. По словам Терехова, теперь город хочет использовать все обретенные возможности и ресурсы для проведения в Харькове Суперкубка УЕФА – об этом намерении городские власти уже заявили ранее. «Благодаря усилиям Александра Ярославского, городской власти и всех, кто участвовал в подготовке к Евро-2012, Харьков показал хорошие результаты. Мы хотим повторить успех и провести у нас Суперкубок УЕФА», - заявил Игорь Терехов.
Александр Ярославский, президент ФК «Металлист», генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, сказал, что одно из главных преимуществ Харькова в борьбе за право принять Суперкубок УЕФА – опыт. «Самое главное – у нас есть то, чего нет у других городов – это опыт проведения, мы абсолютно прозрачны – нас знает УЕФА. УЕФА может быть уверен в том, что на операционном уровне, на уровне поддержки, предоставления гарантий всё будет выполнено», - рассказал Ярославский.

Игорь Терехов и Александр Ярославский рассказали Каллену о планах по развитию спортивной инфраструктуры Харькова и популяризации детско-юношеского футбола, о проведенной реконструкции детской футбольной академии «Металлист».
Мартин Каллен считает, что у Харькова есть высокие шансы принять престижное соревнование Суперкубка УЕФА, и отметил, что футбольная инфраструктура к этому готова, стадион модернизируется, и важно, что городская власть принимает в этом активное участие.

«Я приехал в Харьков спустя 14 лет и приятно удивлен, как развит город, насколько он изменился в лучшую сторону. Я вижу хорошую инициативу города, Александра Ярославского, команды, Федерации футбола, чтобы Харьков стал принимающим городом.», - сказал он.

Городской голова также отметил, что Харьков соскучился по футболу, а сейчас все следят за возрождением команды «Металлист» - харьковский стадион лидирует в Украине по численности болельщиков на домашних матчах.

Источник — Sport.ua

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