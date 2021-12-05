Александрия — Минай. Видео гола Спинелли

В поединке 17-го тура УПЛ «Александрия» — «Минай» счет на 27-й минуте открыл 24-летний аргентинский форвард хозяев Клаудио Спинелли.
Источник — Футбол 1/2/3
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В поединке 17-го тура УПЛ «Александрия» — «Минай» счет на 27-й минуте открыл 24-летний аргентинский форвард хозяев Клаудио Спинелли.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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