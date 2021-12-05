Форвард Руха перенес операцию

В последних четырех турах чемпионата УПЛ 23-летний украинский нападающий «Руха» Даниил Кондраков не мог помочь своей команде. Форвард получил сильный ушиб пятки, был прооперирован в Бельгии и сейчас проходит курс реабилитации.
В последний раз Кондраков сыграл за «Рух» 31 октября в поединке с «Александрией».
Возвращение Даниила Кондракова в строй возможно на одном из первых этапов подготовки уже к весенней части сезона.
В нынешнем чемпионате УПЛ Кондраков провел за «Рух» десять поединков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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