Форвард Руха перенес операцию

Футболист вернется в строй к весенней части сезона

  • 05.12.2021 17:20
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Форвард Руха перенес операцию
© ФК Рух. Даниил Кондраков

В последних четырех турах чемпионата УПЛ 23-летний украинский нападающий «Руха» Даниил Кондраков не мог помочь своей команде. Форвард получил сильный ушиб пятки, был прооперирован в Бельгии и сейчас проходит курс реабилитации.

В последний раз Кондраков сыграл за «Рух» 31 октября в поединке с «Александрией».

Возвращение Даниила Кондракова в строй возможно на одном из первых этапов подготовки уже к весенней части сезона.

В нынешнем чемпионате УПЛ Кондраков провел за «Рух» десять поединков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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