Форвард Руха перенес операцию

В последних четырех турах чемпионата УПЛ 23-летний украинский нападающий «Руха» Даниил Кондраков не мог помочь своей команде. Форвард получил сильный ушиб пятки, был прооперирован в Бельгии и сейчас проходит курс реабилитации.

В последний раз Кондраков сыграл за «Рух» 31 октября в поединке с «Александрией».

Возвращение Даниила Кондракова в строй возможно на одном из первых этапов подготовки уже к весенней части сезона.

В нынешнем чемпионате УПЛ Кондраков провел за «Рух» десять поединков.